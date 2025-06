Gli Stati Uniti tagliano i fondi destinati agli aiuti umanitari e mettono in ginocchio l’ONU

Gli Stati Uniti, storicamente uno dei principali finanziatori delle iniziative umanitarie globali, hanno deciso di ridurre drasticamente i fondi destinati agli aiuti umanitari, mettendo in crisi le operazioni dell’ONU. Questa scelta drastica minaccia di compromettere il supporto essenziale a milioni di persone in difficoltà nel mondo. Con un nuovo piano da 29 miliardi di dollari, l’ONU si trova ora a dover riorganizzare le proprie strategie per garantire il sostegno alle aree più colpite.

Dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di tagliare drasticamente i fondi destinati agli aiuti umanitari, le Nazioni Unite sono state costrette a rivedere pesantemente al ribasso il loro piano di sostegno internazionale. Come si legge nella dichiarazione ufficiale dell'ONU, la revisione è stata resa necessaria dai "peggiori tagli finanziari mai inflitti al settore umanitario". Il nuovo piano da 29 miliardi di dollari, rispetto ai 44 miliardi precedentemente richiesti dalle Nazioni Unite per il 2025, deve "dare priorità assoluta" agli aiuti per 114 milioni di persone, secondo il testo diffuso dall'Agenzia di Coordinamento Umanitario delle Nazioni Unite (OCHA).

