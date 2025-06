Gli italiani bloccati | Nei rifugi sotto i razzi I miei figli sconvolti

In un mondo sconvolto dalla guerra, le storie di chi vive sotto i razzi assumono un volto umano e toccante. Nicoletta Tempera ci racconta le vite degli italiani bloccati nei rifugi di Maalot, tra paura e speranza. In questa fragile quiete, i figli di Giannalberto De Filippis affrontano il terrore con coraggio, mentre l’eco dell’allarme segna il ritmo quotidiano di un’esistenza sospesa. La loro lotta per normalità merita di essere ascoltata e condivisa.

di Nicoletta Tempera BOLOGNA "È suonato adesso l’allarme, stiamo entrando nella safe room. È il primo durante il giorno da quando sono iniziati i raid". La safe room è una stanzetta di 2 metri per 2, con una porta blindata e una piccola finestra, anche questa blindata. Giannalberto De Filippis, risponde da qui alla chiamata su WhatsApp. Con i figli Liam, 15 anni, e Luna, 12, si trova a Maalot, una frazione di Nahariya, un’ora e mezza a nord di Tel Aviv. La famiglia di Loiano, sull’Appennino bolognese, era arrivata in Israele lo scorso 30 maggio. E adesso è bloccata nel Paese. Giannalberto, si è già messo in contatto con la Farnesina? Che notizie avete? "Abbiamo parlato con l’ambasciata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli italiani bloccati: "Nei rifugi sotto i razzi. I miei figli sconvolti"

In questa notizia si parla di: figli - italiani - bloccati - rifugi

Dl Cittadinanza approvato a Montecitorio: solo figli e nipoti italiani e riapertura per scelta anni Novanta - Il dl Cittadinanza, approvato a Montecitorio con 137 voti favorevoli e 83 contrari, introduce importanti modifiche ai requisiti di cittadinanza, limitando il diritto a figli e nipoti italiani e riaprendo la possibilità di scelta per chi ha origini negli anni '90.

Un attacco aereo israeliano su Gaza ha ucciso nove dei dieci figli della dottoressa Alaa al-Najjar: lo afferma l'ospedale di Khan Younis, come riporta la BBC. L'ospedale Nasser ha dichiarato che uno dei figli, la dottoressa e suo marito sono rimasti feriti, ma son Vai su Facebook

Gli italiani bloccati: Nei rifugi sotto i razzi. I miei figli sconvolti; Rifugio italiano La protezione temporanea degli ucraini in Italia è bloccata da uno stallo burocratico; Cogne, esondano i torrenti: frane per pioggia in Piemonte e Val d'Aosta. Colpite Usseglio, Oulx, Cervinia, chiuso il Sempione. Maxievacuazione in elicottero nel Vco: via 120 persone.

Ragazzi bloccati dal maltempo in un rifugio sull'Appennino modenese - Ragazzi bloccati dal maltempo in un rifugio sull'Appennino modenese MotoGP: la furia di Bagnaia dopo il GP delle Americhe vinto Perdere peso meglio una camminata lenta ma lunga o veloce ma corta? Si legge su msn.com