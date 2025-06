Gli effetti del caldo soffocante al Mondiale per Club Llorente | Ho male alle unghie dei piedi

Il caldo estremo sta mettendo a dura prova le star del Mondiale per Club, tra un mal di piedi e un’insostenibile sudorazione. Llorente e i suoi compagni si trovano costretti a confrontarsi non solo con avversari agguerriti, ma anche con temperature che superano i 30°C. Una sfida in più per i protagonisti del calcio internazionale, che chiedono interventi urgenti per tutelare la salute e la performance in questi templi dello sport sotto il sole cocente. Continua a leggere.

I calciatori protagonisti al Mondiale per Club protestano per il clima torrido in cui sono costretti a giocare: nelle partite diurne le temperature superano i 30 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

