Gli arsenali nucleari in tutto il mondo sono in crescita Europa compresa

Gli arsenali nucleari nel mondo sono in espansione, Europa inclusa, sollevando preoccupazioni crescenti per la sicurezza globale. È allarmante scoprire che le grandi potenze, come Stati Uniti e Russia, possiedono circa il 90% delle testate nucleari mondiali, e questa tendenza potrebbe intensificarsi nel prossimo futuro. La corsa agli armamenti nucleari rischia di ridefinire gli equilibri geopolitici, rendendo fondamentale un dialogo internazionale più forte e deciso.

Roma, 16 giugno 20205 – L’allarme è stato lanciato dal Stockholm International Peace Research Institute ( SIPRI ) che in un recente studio ha prospettato la concreta possibilità che in un futuro assai vicino sia il numero che la potenza delle testate nucleari in possesso delle grandi potenze possa essere incrementato. Stati Uniti e Russia detengono la stragrande maggioranza delle testate nucleari mondiali – circa il 90%, equamente suddivise, secondo le stime del SIPRI. Su un totale globale di circa 12.241, la Russia ne possiede 5.459 testate e gli Stati Uniti circa 5.177. Gli esperti del SIPRI si aspettano che entrambi i Paesi stiano iniziando a far crescere di nuovo i propri arsenali complessivi dopo i progressi nello smantellamento delle vecchie armi nucleari costruite durante la Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli arsenali nucleari in tutto il mondo sono in crescita, Europa compresa

In questa notizia si parla di: nucleari - arsenali - tutto - mondo

Corsa al riarmo, 100 miliardi di dollari in un anno per gli arsenali nucleari: una deriva verso il baratro - Una corsa agli armamenti senza freni, che rischia di condurre il mondo verso un baratro di instabilità e conflitti.

Nel 2024, il mondo ha speso 100,2 miliardi di dollari per le armi nucleari. È la cifra più alta mai registrata, pari a 3.169 dollari al secondo. In un solo anno, i nove Stati dotati di arsenali atomici – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Isr Vai su Facebook

Nel 2024, il mondo ha speso 100,2 miliardi di dollari per le armi nucleari. È la cifra più alta mai registrata, pari a 3.169 dollari al secondo. In un solo anno, i nove Stati dotati di arsenali atomici – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Isr Vai su X

Gli arsenali nucleari in tutto il mondo sono in crescita, Europa compresa; Corsa al riarmo, 100 miliardi di dollari in un anno per gli arsenali nucleari: una deriva verso il baratro; Non sappiamo di preciso quante siano le armi nucleari nel mondo.

Gli arsenali nucleari in tutto il mondo sono in crescita, Europa compresa - Il ventennale declino degli arsenali nucleari delle grandi potenze è terminato e si prospetta un notevole incremento nell’immediato futuro ... Come scrive quotidiano.net

ARSENALI ARMI NUCLEARI: - Nel 2024, i nove Stati dotati di armi nucleari hanno speso più di 100 miliardi di dollari per i loro arsenali nucleari - Riporta 9colonne.it