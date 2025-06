Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano ad Arona

Gli ambulanti di Forte dei Marmi, simbolo dell’eccellenza artigianale e delle ultime tendenze moda, approdano per la prima volta ad Arona, portando con sé un’esplosione di stile e qualità. Un evento imperdibile che trasformerà la centro città in una vetrina del Made in Italy, dove tra boutique a cielo aperto e creazioni esclusive, l’estate inizia nel modo migliore. Preparatevi a vivere un’esperienza unica: il divertimento e il glamour sono serviti!

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano per la prima volta a grande richiesta in città con il loro show itinerante all'insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Con l'estate alle porte, si potranno ammirare le ormai mitiche boutique a cielo.

