Giuliano Sangiorgi scrive al sindacodi Arezzo | Arezzo Wave merita il futuro che ha costruito

perché dimostrerebbe che la musica e i giovani talenti sono al centro della nostra comunità. Un gesto di riconoscimento che potrebbe ispirare nuove generazioni a sognare in grande e a credere nel loro valore. Giuliano Sangiorgi, con questa missiva, invita Arezzo a continuare a essere il cuore pulsante dell’innovazione musicale in Italia, perché il futuro si costruisce anche con le scelte di oggi.

Un messaggio diretto, sentito, carico di significato: Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha lanciato un videomessaggio per sostenere Arezzo Wave, il festival che da 39 anni rappresenta un punto di riferimento per la musica emergente italiana. “ Sarebbe davvero molto bello se il Sindaco di Arezzo rispondesse alla richiesta di far partecipare tutti i vincitori regionali di Arezzo Wave alla finale. È un gesto simbolico, ma fondamentale: dare a tutti la stessa opportunità.” – Giuliano Sangiorgi L’appello si unisce alle voci di 20 responsabili regionali del festival e a quelle di migliaia di giovani artisti che ogni anno vedono in Arezzo Wave un’opportunità concreta di crescita, visibilità e formazione. 🔗 Leggi su Lortica.it