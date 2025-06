Giuliano Sangiorgi scrive al sindaco di Arezzo | Arezzo Wave merita il futuro che ha costruito

perché dimostra l’impegno della città nel riconoscere e valorizzare il talento giovane, alimentando la passione e l’orgoglio di tutta la comunità musicale italiana. Un gesto che, come il suono di una melodia condivisa, può risuonare forte e chiaro in tutto il paese.

Un messaggio diretto, sentito, carico di significato: Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha lanciato un videomessaggio per sostenere Arezzo Wave, il festival che da 39 anni rappresenta un punto di riferimento per la musica emergente italiana. “ Sarebbe davvero molto bello se il Sindaco di Arezzo rispondesse alla richiesta di far partecipare tutti i vincitori regionali di Arezzo Wave alla finale. È un gesto simbolico, ma fondamentale: dare a tutti la stessa opportunità.” – Giuliano Sangiorgi L’appello si unisce alle voci di 20 responsabili regionali del festival e a quelle di migliaia di giovani artisti che ogni anno vedono in Arezzo Wave un’opportunità concreta di crescita, visibilità e formazione. 🔗 Leggi su Lortica.it