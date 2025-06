Giugliano Preso in giro in strada | lui va a casa prende la pistola e spara 4 colpi

Una lite apparentemente banale si trasforma in una scena di paura e violenza a Giugliano. Dopo essere stato preso in giro per strada, un lamento di frustrazione si trasforma in un atto estremo: l’uomo torna a casa, afferra una pistola e spara quattro colpi tra la folla, lasciando un senso di inquietudine e interrogativi sulla crescita della violenza nel nostro territorio. La cronaca nera ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra provocazione e tragedia.

Una lite apparentemente banale, una pistola tirata fuori all’improvviso e poi quattro colpi esplosi tra la folla. Poteva finire in tragedia la sparatoria avvenuta nei pressi di un bar di Giugliano in via Oasi Sacro Cuore, dove D.Q. è rimasto gravemente ferito. Giugliano. Preso in giro in strada, lui va a casa prende la pistola e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano. Preso in giro in strada: lui va a casa, prende la pistola e spara 4 colpi

In questa notizia si parla di: pistola - giugliano - preso - giro

Due rapine in pochi minuti tra Sant’Antimo e Giugliano: ferito con calcio della pistola dipendente di un bar - Due rapine rapidi e spietate tra Sant’Antimo e Giugliano, hanno seminato paura tra i cittadini. La banda di quattro uomini armati e mascherati ha messo a segno due colpi in pochi minuti, tra cui un’aggressione a un dipendente di un bar.

La lite per futili motivi è scoppiata in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i comuni di Giugliano, in provincia di Napoli, e Castel Volturno, nel Casertano Vai su Facebook

Preso in giro da un conoscente, cerca di ucciderlo: arrestato a Giugliano sessantunenne incensurato; Parma-Napoli, la questura avvisa: «Area blindata e barriere al Tardini»; GIUGLIANO. In giro con una 7.65, arrestato Peppone D’Alterio.

Preso in giro da un conoscente, cerca di ucciderlo: arrestato a Giugliano sessantunenne incensurato - Preso in giro continuamente da un concittadino 49enne, Domenico Quaranta, lo scorso 13 giugno un 61enne incensurato di Giugliano ha cercato di ucciderlo. Scrive napoli.repubblica.it

Giugliano, in giro con una pistola: arrestato Giuseppe D'Alterio - Giuseppe D’Alterio, giuglianese nato nel 1991, è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano, in flagranza di ... Riporta msn.com