Giugliano festeggiamenti MdP | ieri a Casacelle Sport per la pace con iniziative e tornei

I festeggiamenti MdP a Giugliano hanno trasformato Casacelle in un palcoscenico di speranza e unità, grazie a iniziative e tornei dedicati allo sport per la pace. Un’occasione speciale per riunire comunità diverse e promuovere valori fondamentali attraverso il calcio e altre discipline. La giornata ha dimostrato come lo sport possa diventare un potente strumento di solidarietà e dialogo, lasciando un segno positivo e duraturo.

