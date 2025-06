Giugliano domani prima riunione di maggioranza per giunta e staff D’Alterio chiede tempi brevi

Domani a Giugliano si accendono i riflettori sulla prima riunione di maggioranza dell’amministrazione D’Alterio, un momento cruciale che segna l’avvio ufficiale del nuovo governo cittadino. La discussione si concentrerà sulla composizione della giunta e sulla selezione dello staff, elementi fondamentali per mettere in moto il cambiamento promesso agli elettori. La sfida è lanciare immediatamente un’azione efficace, perché i tempi sono stretti e le aspettative alte.

Si terrà domani la prima riunione di coalizione dell'amministrazione D'Alterio. La maggioranza si riunirà per discutere di giunta e staff. La composizione dell'esecutivo e la scelta di coloro che saranno a supporto del primo cittadino è ora all'ordine del giorno di partiti e civiche che hanno vinto le elezioni amministrative.

