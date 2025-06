Gita studenti14enne muore nel laghetto

Una giornata di festa tra amici si è trasformata in tragedia a Marsciano, quando un ragazzo di 14 anni ha perso la vita nel laghetto artificiale durante una gita di fine anno scolastico. Mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita, il dolore e la preoccupazione si diffondono tra i familiari e la comunità di Perugia. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale mettere in sicurezza i luoghi di svago per i più giovani.

13.55 Un ragazzo di 14 anni è morto dopo aver fatto il bagno in un laghetto artificiale nella zona di Marsciano,dove si era recato con alcuni amici e adulti per festeggiare la fine della scuola. Indagini dei carabinieri per chiarire se sia morto annegato o per altre cause. Gli studenti sono tutti di Perugia come l'adolescente morto. Hanno fatto questa scampagnata di fine anno scolastico in un'area non attrezzata. Il 14enne è scomparso subito dopo essersi tuffato nel laghetto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

