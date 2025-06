Giro NextGen 2025 Vervenne vince in fuga la seconda tappa a Cantù ed è il nuovo leader Finn controlla Widar

Jonathan Vervenne firma un’autentica prodezza, conquistando in solitaria la seconda tappa del Giro d’Italia NextGen 2025. La corsa, riservata ai talenti under 23, si è aperta ieri con una cronometro a Rho e oggi ha visto un percorso mosso di 146 km da Milano a Cantù, perfetto per le fughe epiche. La vittoria di Vervenne, il nuovo leader Finn e Widar che controlla, promette battaglie emozionanti nelle prossime tappe.

Jonathan Vervenne si inventa un vero e proprio capolavoro e vince in solitaria la seconda tappa del Giro d'Italia NextGen 2025, corsa a tappe riservata agli under 23 che si era aperta ieri con una breve cronometro individuale a Rho. La frazione odierna prevedeva invece una prova in linea di 146 chilometri dalla Fiera di Milano a Cantù, con un percorso abbastanza mosso e sicuramente adatto ad una fuga da lontano. Il belga della Soudal Quick-Step ha trionfato dopo essere evaso dal plotone principale a 125 km dal traguardo, staccando poi il suo compagno d'avventura Ilian Alexandre Barhoumi (Decathlon AG2R La Mondiale NewGen) ai -60 e resistendo nel finale alla rimonta del gruppo, avvicinatosi a 30 secondi dal vincitore di giornata.

