Giro d’Italia Under 23 passaggio a Como | chiuse temporaneamente alcune strade

Il Giro d’Italia Under 23 attraversa Como il 16 giugno, portando energia e entusiasmo alla città. Per garantire la sicurezza di atleti e spettatori, alcune strade saranno temporaneamente chiuse o modificate. È importante pianificare gli spostamenti, rispettare le indicazioni e godersi questa spettacolare sfida su due ruote. Prepariamoci a vivere un giorno all'insegna dello sport e della passione, rendendo l’evento un ricordo indimenticabile per tutta la comunità.

Nella giornata di oggi lunedì 16 giugno, il territorio del comune di Como sarà interessato dal passaggio del Giro d'Italia Under 23. La manifestazione ciclistica comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità, per consentire il regolare svolgimento della corsa in condizioni di sicurezza.

