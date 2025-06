Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Rho Fiera Milano-Cantù | orari e percorso

Oggi, lunedì 16 giugno, si accendono i motori della seconda tappa del Giro d’Italia Next Gen 2025, che parte da Rho Fiera Milano e si conclude a Cantù per un totale di 146 km. Una sfida emozionante per i giovani talenti del ciclismo internazionale, tra salite e discese che metteranno alla prova resistenza e strategia. Scopri gli orari, il percorso e le insidie di questa frazione cruciale, dove ogni pedalata conta. Vedremo quali corridori sapranno emergere e lasciare il segno.

Oggi, lunedì 16 giugno, va in scena la seconda tappa del Giro d’Italia Next Gen, corsa a tappe riservata ai migliori prospetti (Under23) del ciclismo internazionale. Una frazione che prenderà il via da Rho Fiera Milano e terminerà a Cantù, coprendo in totale 146 km. Vedremo quali saranno i corridori a mettersi in evidenza quest’oggi su un percorso che si presenta ricco di insidie. PERCORSO. La frazione si presenta leggermente ondulata e si pensa possa essere destinata a una volata di gruppo. L’elemento di discontinuità c’è però negli ultimi 2 km dall’arrivo e potrebbe favorire l’azione del classico finisseur o di una fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Rho Fiera Milano-Cantù: orari e percorso

In questa notizia si parla di: percorso - giro - italia - tappa

Giro d'Italia 2025: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe - Il Giro d'Italia 2025 si presenta come una sfida avvincente, con il suo percorso che si snoda dal 9 maggio al 1° giugno.

Giro d'Italia 2025, oggi tappa 20. Orario, percorso e dove vederlo in tv Vai su X

GIRO D’ITALIA 2025, ROMA PRONTA PER LA TAPPA FINALE DEL 1° GIUGNO Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d’Italia 2025. Domenica 1° giugno, la Capitale sarà il palcoscenico della 108ª edizione della corsa rosa, in un percorso Vai su Facebook

Giro d'Italia Next Gen 2025, dove passa? Da Milano Rho Fiera a Cantù: percorso, orari, strade chiuse per la seconda tappa; Giro d'Italia: modifiche alla viabilità / Notizie / Novità / Homepage; Giro d'Italia a Bollate, Garbagnate e Saronno: lunedì 16 strade chiuse per il passaggio Next Gen.

Giro d'Italia Next Gen 2025, dove passa? Da Milano Rho Fiera a Cantù: percorso, orari, strade chiuse per la seconda tappa - Dopo la tappa inaugurale con cronometro su percorso cittadino a Rho, il Giro d'Italia Next Gen 2025 entra nel vivo con la seconda tappa di lunedì 16 giugno 2025, che parte sempre da Rho (Milano) e, ... Segnala mentelocale.it