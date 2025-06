Giro d' Italia delle cure palliative pediatriche tappa finale a Palermo

Il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche culmina a Palermo, un momento di grande importanza per sensibilizzare e rafforzare l’impegno nel garantire sostegno e dignità a chi affronta sfide così delicate. Le cure palliative rappresentano un presidio fondamentale per migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. È nostro dovere continuare a investire in questa battaglia umanitaria, affinché nessun bambino si senta solo nel suo percorso.

Le cure palliative pediatriche rappresentano un presidio fondamentale per garantire una migliore qualità di vita a bambini affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie. Abbiamo la grande responsabilità di far vivere meglio le persone, in particolare i bambini, fino all'ultimo momento.

Pepe Mujica è in stato terminale e sotto cure palliative. L’annuncio della moglie: “Con lui fino alla fine” - José "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, è in stato terminale e riceve cure palliative. La moglie, Lucía Topolansky, ha confermato la difficile situazione del marito, esprimendo la sua vicinanza in questo momento delicato.

