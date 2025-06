Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi Aarau-Schwarszee | orari percorso favoriti L’ultimo strappo sarà decisivo

Inizia l’88esima edizione del Giro di Svizzera 2025, una corsa che mette alla prova i migliori scalatori e sprinter, preparando i ciclisti alle sfide del Tour de France. Oggi, la tappa da Aarau a Schwazzee promette emozioni con il suo percorso ricco di salite e discese, culminando nel decisivo ultimo strappo. La battaglia per la maglia gialla si fa più intensa: chi saprà dominare questa tappa cruciale?

È partita ieri l’ 88esima edizione del Giro di Svizzera, corsa a tappe elvetica che prepara i corridori in vista delle fatiche del Tour de France. Quest’anno, complice la presenza negli stessi giorni del Giro del Delfinato, il parterre dei nomi non è così esaltante ma sarà comunque appassionante la lotta per la classifica generale. Ieri la prima tappa è stata conquistata dal francese Romain Grègoire (Groupama FDJ). Il francese ha piazzato la stoccata giusta sorprendendo tutti i suoi compagni di fuga ed è dunque la prima maglia gialla del Giro di Svizzera. Domani la seconda frazione partirà da Aarau e terminerà dopo 176. 🔗 Leggi su Oasport.it