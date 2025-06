Giro di Svizzera 2025 tappa 3 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro di Svizzera 2025 si appresta a regalare emozioni ancora più intense con la tappa 3, tra paesaggi mozzafiato e sfide ardue. Scopri il percorso, l’altimetria, i favoriti e gli orari della diretta TV: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo, pronti a vivere ogni pedalata come una vittoria. La corsa continua, e il prossimo capitolo si scrive tra salite e sorprese...

Roma, 16 giugno 2025 – Il graffio italiano di Vincenzo Albanese nella seconda tappa del Giro di Svizzera 2025. In una volata ristretta, dopo l’attacco nel finale di Quinn Simmons, l’alfiere della Ef ha preceduto il padrone di casa Fabio Christen e il britannico Lewis Askey, timbrando un successo importante sia per lui che per la squadra, che conferma un convincente inizio di stagione 2025. Non ci sono stati movimenti in classifica generale, con il francese Romain Gregoire in testa con 25 secondi sul connazionale Kevin Vauquelin e 27” sull’olandese Bart Lemmen. L’unico cambiamento è stato il sorpasso di Lennard Kamna, salito in settima posizione, che ha scalzato lo spagnolo Pablo Castrillo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net