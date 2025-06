Giro di Svizzera 2025 tappa 2 | Albanese torna a vincere Ordine d' arrivo e classifica generale

Il Giro di Svizzera 2025 si anima con un sorpasso italiano: Vincenzo Albanese domina la tappa 2, tornando a vincere e riscrivendo il suo record personale, mentre la maglia gialla di Romain Grégoire si rafforza ulteriormente. La corsa si fa sempre più avvincente, tra sfide di alta intensità e strategie sorprendenti. La battaglia per il podio, infatti, è ormai aperta e promette emozioni fino all'ultimo chilometro.

Schwarzsee (Svizzera), 16 giugno 2025 - La tappa 2 del Giro di Svizzera 2025 parla italiano grazie a Vincenzo Albanese, che capitalizza al meglio uno sprint lungo e anomalo su una strada in ascesa costante: il terreno perfetto per il campano, al terzo successo, il primo dal 2022 e il primo a livello Word Tour, nonché il settimo per la sua EF Education-EasyPost. La maglia gialla resta sulle spalle di Romain Grégoire, che la rinforza guadagnando 1" di abbuono a uno sprint intermedio nel giorno in cui, a 2 anni esatti dalla scomparsa, la corsa elvetica ricorda il compianto Gino Mader. La tappa 3 sarà la Aarau-Heiden: 195,6 km con altri 2 GPM da scalare nel contesto di un tracciato molto mosso, con 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro di Svizzera 2025, tappa 2: Albanese torna a vincere. Ordine d'arrivo e classifica generale

