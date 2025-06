giro di svizzera 2025 albanese vince la volata della seconda tappa gregoire rimane in maglia gialla

Vincenzo Albanese fa il suo grande debutto nel Giro di Svizzera 2025, conquistando la seconda tappa con una volata intelligente a Schwarzsee. Il campano, alla sua terza vittoria e prima nel World Tour, dimostra ancora una volta il suo talento. Gregoire rimane in maglia gialla, ma questa tappa ha certamente acceso ancora di più la corsa. La gara si infiamma: cosa ci riserverà il proseguo?

È Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) il vincitore della seconda tappa del Giro di Svizzera 2025. Il corridore campano si è imposto intelligentemente nella volata sull’arrivo di Schwarzsee, anticipando lo svizzero Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) ed il britannico Lewis Askey (Groupama-FDJ). Si tratta della terza vittoria in carriera per il 28enne azzurro, la prima nel World Tour. La frazione è partita subito con la fuga di tre corridori: Mauro Schmid (Team Jayco Alula), Jonas Rutsch (Intermarchè-Wanty) e Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck). I tre hanno agito indisturbati per circa 140 chilometri, sorvegliati sempre dal gruppo, che si è mantenuto ad una distanza minima. 🔗 Leggi su Oasport.it