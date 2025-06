Giro del Montalbano | trionfo di Benjamin Granger nella 69ª edizione

Il Giro del Montalbano, giunto alla sua 69ª edizione, è un evento di grande tradizione e passione ciclistica, nato per onorare figure illustri come Luigi Bellini, Luciano Lenzi e Carlo Drovandi. Quest’anno, il trionfo di Benjamin Granger ha catturato l’attenzione di appassionati e protagonisti del settore. Organizzato con cura dal G.S. Bacchereto e dall’U.C. Seanese Corse, rappresenta un autentico trionfo di storia, sport e memoria.

Una classica nobile per i dilettanti dedicata al ricordo di Luigi Bellini e Luciano Lenzi, dirigenti che nel 1954 fondarono questa corsa e di Carlo Drovandi scomparso l'anno scorso. È il Giro del Montalbano che ha rinnovato il successo con la sessantanovesima edizione, organizzata dal G.S. Bacchereto e dall'U.C. Seanese Corse presieduta da Marco Fuochi, con il patrocinio della Regione, Provincia di Prato, Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, delle Pro-Loco carmignanese e poggese. Sul traguardo in salita di piazza Giuseppe Verdi come nel 2024 ha vinto l'inglese Benjamin Granger della MG Kvis Costruzioni e Ambiente sui due compagni di squadra Matthew e Carrò.

Giro del Montalbano: 69ª edizione a Bacchereto per dilettanti élite e under 23 - Nel cuore della vigilia della 30ª Sagra delle Ciliegie, Bacchereto si anima con l’attesa del 69° Giro del Montalbano, una corsa che unisce storia, tradizione e passione per il ciclismo.

BRITISH WINNER! Giro del Montalbano (Italy, Non UCI): A 1-2 for Britain with Ben Granger the winner from Matthew Kingston. Britain's George Wood was 7th. https://firstcycling.com/race.php?r=2967&y=2025… Vai su X

GIRO DEL MONTALBANO: SIMONE GRIGGION IN EVIDENZA. POKER DELLA MG.K VIS Simone Griggion lo scorso anno pedalava al Giro Next Gen. Anzi, ha rischiato di non correrlo per la caduta nel riscaldamento della crono di apertura ad Aosta. Oggi si è i Vai su Facebook

