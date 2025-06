Giro del live action di dragon trainer | scopri le location mozzafiato

Scopri le location mozzafiato del live action di Dragon Trainer, un remake che porta sul grande schermo la magia dell’originale del 2010. Tra paesaggi selvaggi e ambientazioni fiabesche, ogni scena è un viaggio tra terre incantate e meraviglie naturali. La produzione ha sapientemente mescolato set studiati e scenari autentici, scegliendo luoghi suggestivi in tutto il mondo per catturare l’essenza di Berk e oltre. Preparati a esplorare un universo...

Il remake in live action di Dragon Trainer, basato sul celebre film d'animazione del 2010, si distingue non solo per la fedeltà alle emozioni dell'originale, ma anche per le location spettacolari scelte per le riprese. La produzione ha combinato set realizzati in studio con ambientazioni naturali autentiche, accuratamente selezionate in diverse aree del mondo, contribuendo a creare un universo visivamente coinvolgente e realistico. Le riprese principali si sono svolte principalmente in Irlanda del Nord, dove sono state create le scene che rappresentano l'isola di Berk.