Gira in auto con un coltello in tasca e il passeggero è stato espulso da tempo | denunciato

Durante un normale controllo stradale a Corciano, la Polizia locale ha scoperto due uomini con precedenti, uno armato di coltello e l’altro già espulso da tempo ma ancora presente sul territorio italiano. La loro presenza ha immediatamente acceso i campanelli d’allarme: cosa avevano in mente? L’intervento rapido e deciso degli agenti ha portato alla loro denuncia e al sequestro degli eventuali pericoli nascosti, dimostrando ancora una volta l’importanza della sicurezza pubblica.

Uno girava armato di coltello, l’altro era stato espulso da tempo, ma non aveva mai lasciato l’Italia. I due sono stati fermati dalla Polizia locale di Corciano durante un controllo stradale. Gli agenti hanno fermato un’autovettura con tre persone a bordo e a seguito dell’identificazione è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Gira in auto con un coltello in tasca e il passeggero è stato espulso da tempo: denunciato

In questa notizia si parla di: coltello - stato - espulso - tempo

Lorenzo Cristea, trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club dove è stato ucciso il 20enne - Lorenzo Cristea è stato trovato un terzo coltello nelle vicinanze del Playa Beach Club, il luogo del tragico omicidio di un 20enne avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio.

È stato fermato nei giorni scorsi nei pressi della stazione di Brescia un 46enne di origine tunisina, già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di precedenti penali. L'uomo, B.M. le iniziali, è stato controllato da un equipaggio della Squadra Mobile della P Vai su Facebook

Gira in auto con un coltello in tasca e il passeggero è stato espulso da tempo: denunciato; Minacce ai passanti con un coltello, 50enne di Segrate espulso da Villasanta; Corciano, intervento da 40mila euro per rifare lo stadio di Capocavallo.

Minaccia i poliziotti con un coltello: così il marocchino è stato espulso - avrebbe infatti dato rapidamente in escandescenze e si sarebbe alterato al punto da minacciare i suoi controllori con un coltello (nel primo episodio che gli è stato contestato in ordine ... Da ilgiornale.it

Si presenta a scuola con un coltello per aggredire la prof, 15enne fermato giusto in tempo: ecco come è stato disarmato - Il ragazzo si era presentato con un coltello chiedendo a gran voce di poter parlare con professoressa ... Scrive leggo.it