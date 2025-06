Giovani velisti palermitani brillano a Catania vittorie per Bonomo e Lentini

Giovani velisti palermitani conquistano il successo a Catania, portando in alto il nome del Circolo Roggero di Lauria e del Cv Sferracavallo. Laura Bonomo brilla in Divisione B, mentre Vittorio Lentini si impone in Divisione A, tra 100 talenti in acqua. Un trionfo che testimonia la voce crescente del talento siciliano nel panorama della vela giovanile, promettendo un futuro luminoso per questa disciplina. La regata si conferma un banco di prova fondamentale per i futuri campioni.

Il circolo Roggero di Lauria festeggia il successo a Catania in Coppa Sicilia nella Divisione B della classe Optimist con Laura Bonomo, mentre i colori del Cv Sferracavallo primeggiano in Divisione A con Vittorio Lentini. La regata (con 100 velisti complessivamente in acqua) era anche valida.

Vela, Coppa Sicilia: Bonomo e Lentini vittoriosi a Catania.