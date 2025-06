Giostra della Quintana Innocenzi è ancora il re E il Rione Cassero fa festa

L'emozione della Giostra della Quintana di Innocenzi si rinnova ancora una volta, consolidando il suo legame indissolubile con il Rione Cassero. Con il suo dodicesimo trionfo, il 'Cannibale' entra nell’élite delle leggenda, mentre il Rione Torre Merlata si posiziona tra i più vincenti di sempre. Un risultato che celebra la tradizione e la passione di questa storica sfida. La Quintana continua a scrivere pagine di storia, un racconto di vittorie che non si ferma mai...

Il ‘Cannibale’ Luca Innocenzi, Pertinace del Rione Cassero, fa scuola e vince il suo dodicesimo palio della Quintana, portando il suo nome nell’olimpo dei grandi, insieme a Paolo Giusti e Marcello Formica. Anche per il Rione della Torre Merlata la Quintana di sabato è stato un risultato notevole, che lo catapulta al secondo posto dei Rioni più vincenti, con 17 palii. Più del Cassero solo il Croce Bianca che di Pali ne ha 23. Quindici vittorie per Giotti e Contrastanga. Dietro a Innocenzi si piazza Mattia Zannori, il Gagliardo del Rione Ammanniti e campione in carica, dopo la Giostra di Settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it