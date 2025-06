Giornata mondiale del rifugiato a Montefredane l' inaugurazione dell' orto sociale

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, Montefredane si anima di solidarietà con l’inaugurazione dell’orto sociale. Un evento speciale che unisce comunità e nuovi cittadini in un gesto di accoglienza, speranza e condivisione. Venerdì 21 giugno alle... sarà l’occasione per celebrare l’inclusione e il valore di ogni storia, rafforzando i legami tra tutti noi. Un’opportunità da non perdere!

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il Comune di Montefredane, in collaborazione con la Cooperativa San Rocco, ente attuatore del progetto SAI MSNA, promuove un momento di condivisione e inclusione aperto alla cittadinanza. L'appuntamento è fissato per venerdì 21 giugno alle.

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale - rifugiato - montefredane

