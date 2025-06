Giornata dell’orgoglio della neurodiversità | ad Avellino la prima edizione di A Supernova Day

Unisciti a noi ad Avellino per celebrare la Giornata dell’Orgoglio della Neurodiversità, un momento di riflessione, condivisione e inclusione. La prima edizione di A Supernova Day promette emozioni forti: alle 16:30 e alle 17:15 al Cinema Partenio, ti aspettiamo per il cortometraggio “A Supernova Boy”, che racconta la storia di Liam, un adolescente con ADHD, in un viaggio intenso tra emozioni e scoperta. A partire dalle 18, continua la giornata dedicata alla valorizzazione della diversità cerebrale, perché ogni neuro è un universo

