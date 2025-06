Giorgia Meloni tra Puglia Canada e un anno di cambiamenti Al G7 di Kananaskis si ritrova mediatrice tra le parti

Giorgia Meloni, tra l’incanto della Puglia, il fascino del Canada e un anno di sfide al G7 di Kananaskis, si distingue come mediatrice tra le parti. Dai porticati e torrette di tufo di Borgo Egnazia alle maestose montagne dell’Alberta, tra alci tranquille e grizzly minacciosi, il suo ruolo diventa simbolo di dialogo e leadership in un mondo in costante evoluzione...

