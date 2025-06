Gioielli arriva la frenata annunciata Primo stop -22% dopo l’anno record I segnali sono allarmanti

Il settore dei gioielli, tradizionalmente in fermento, affronta una frenata inattesa dopo anni di crescita esponenziale. Mentre l’export si conferma ancora vigoroso, il primo stop del 2025 segna un calo del 22,8%, riflettendo segnali allarmanti per il comparto. Un bivio che richiede attenzione e strategia: sarà questa la svolta decisiva o un semplice rallentamento temporaneo?

Arezzo, 16 giugno 2025 – L’ export continua a crescere, ma l’oro rallenta. Per la prima volta la locomotiva dei gioielli segna il passo. Anzi, registra il segno meno: una flessione del 22,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Complessivamente gli scambi commerciali del “ sistema Arezzo ” nei primi tre mesi dell’anno si attestano a 3 miliardi e 941 milioni di euro, con un balzo in avanti dell’11,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A spingere è il settore dei metalli preziosi che traina l’exploit aretino. Rispetto al primo trimestre 2024, ha quasi raddoppiato le esportazioni, crescendo del 98%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gioielli, arriva la frenata annunciata. Primo stop (-22%) dopo l’anno record. “I segnali sono allarmanti”

In questa notizia si parla di: anno - gioielli - arriva - frenata

Corriere della Sera di oggi. Non è la prima titolazione criminale. Unico paese occidentale dove correre in auto è considerato ancora qualcosa di figo e di macho. Unico paese in Europa con oltre tremila vittime ogni anno sulle strade. E centinaia di migliaia di fe Vai su Facebook

Gioielli, arriva la frenata annunciata. Primo stop (-22%) dopo l’anno record. “I segnali sono allarmanti”; Gismondi 1754 chiude il 2024 in frenata del 14%; Export in frenata, non per i dazi.

Gioielli, arriva la frenata annunciata. Primo stop (-22%) dopo l’anno record. “I segnali sono allarmanti” - Arezzo, cresce la preoccupazione degli imprenditori anche se l’export resta comunque un punto di forza. Segnala msn.com