Giochi spettacoli raduni e tanta allegria | torna l’estate di Viva Sant’Agata

L’estate a Sant’Agata Irpina torna con entusiasmo e tanta allegria grazie all’associazione Viva Sant’Agata, che per il 2025 ha preparato un vivace calendario di giochi, spettacoli e raduni. Un’occasione imperdibile per tutta la comunità di condividere momenti di spensieratezza e rafforzare il senso di appartenenza al paese. Si inizia il 21 giugno con “Bimbi in bici”: un invito a vivere l’estate in compagnia e divertimento!

Tempo di lettura: 2 minuti Arrivati al terzo anno, anche per il 2025 l’ associazione Viva Sant’Agata, con tanta passione, ha predisposto un ricco e vario calendario di eventi per animare la frazione di Sant’Agata Irpina. Un programma pensato per coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti, e rafforzare il senso di appartenenza paese. Si inizia il 21 giugno con l’evento “Bimbi in bici”, una pedalata dedicata alle famiglie e ai bambini, un’occasione speciale per divertirsi all’aria aperta e condividere momenti di allegria. Proseguiranno poi due serate dedicate ai più piccoli, il 26 e 27 giugno, con gonfiabili, spettacoli di giocoleria e intrattenimento vario, accompagnati da stand gastronomici che offriranno delizie locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giochi, spettacoli, raduni e tanta allegria: torna l’estate di Viva Sant’Agata

