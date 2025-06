Gioca una schedina da 5 euro al Lotto ne vince oltre 75.000

Un semplice gesto, come una schedina da soli 5 euro, ha trasformato il sogno in realtà regalando un incredibile jackpot di oltre 75.000 euro. Il weekend ha portato fortuna e speranza, dimostrando che a volte è sufficiente un colpo di fortuna per cambiare la vita. La schedina vincente è stata giocata puntando su cinque numeri scelti con intuizione e passione: cosa aspetti a provarci anche tu?

Il weekend ha portato la "dea bendata" in visita alla Lombardia, e il sorriso più grande si è acceso a Castegnato, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla ruota Nazionale del Lotto, portandosi a casa ben 75.600 euro. La schedina vincente è stata giocata puntando su cinque.

