Ginnastica ritmica Campionati Assoluti e d’Insieme | Finali 2025

I Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica ritmica si sono conclusi con grande successo al Palaghiaccio di Folgaria, offrendo uno spettacolo di talento e passione. Le finali individuali e d’insieme per le categorie Giovanile e Open hanno regalato emozioni indimenticabili, facendo emergere nuove promesse di questa meravigliosa disciplina. Rimani con noi: seguici per tutte le ultime notizie, approfondimenti e le immagini più suggestive di questa entusiasmante manifestazione.

Si sono conclusi nella giornata di ieri i Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica ritmica, disputati anche quest’anno al Palaghiaccio di Folgaria. Con le finali per attrezzo individuali e d’insieme per le categorie Giovanile ed Open, si sono conclusi nella giornata di ieri i Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica ritmica, disputati anche quest’anno al Palaghiaccio di Folgaria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: ginnastica - ritmica - campionati - assoluti

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d’Italia.

Ritmica ad alta quota! ? Il Palaghiaccio di Folgaria è pronto ad ospitare i Campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica: tre giorni di spettacolo, tecnica e adrenalina pura. 13 - 15 giugno Le sfide del pomeriggio saranno trasmesse su SportFaceTV E t Vai su Facebook

Ritmica, Campionati Assoluti 2025: Raffaeli guida la classifica provvisoria dopo la prima giornata; Successo per l’Armonia d’Abruzzo ai campionati assoluti di Folgaria; Assoluti 2025: quarto titolo italiano per Sofia Raffaeli.

Gymnasium 97 Bollate protagonista assoluta al Campionato Italiano Aics di Ginnastica ritmica - Risultati strepitosi della Gymnasium 97 Bollate al Campionato Italiano Aics di Ginnastica ritmica che si è svolto la scorsa settimana a Biella. Scrive ilnotiziario.net

Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica, poker assoluto di Sofia Raffaeli - Sofia Raffaeli si aggiudica la 55ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica, conquistando il quarto titolo All Around ... Segnala sportface.it