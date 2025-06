Ginnastica Fabriano trionfa agli Assoluti 2025 | Raffaeli e Piergentili protagoniste

La Ginnastica Fabriano si conferma regina degli Assoluti 2025 di Ritmica, un trionfo che premia dedizione e talento. Con Raffaeli, incoronata quarta volta campionessa, e Piergentili, promessa luminosa del futuro, la societĂ marchigiana dimostra ancora una volta il suo dominio nel panorama nazionale. Un risultato straordinario che sottolinea come passione e impegno possano trasformare i sogni in realtĂ , consolidando la propria leadership nel mondo della ginnastica ritmica.

Trionfo della Ginnastica Fabriano agli Assoluti 2025 di Ritmica: Raffaeli regina per la quarta volta, Piergentili promessa luminosa. Si è conclusa con uno straordinario successo la partecipazione della Ginnastica Fabriano agli Assoluti 2025 di ginnastica ritmica, andati in scena al Palaghiaccio di Folgaria. Nell’ultima giornata, dedicata alle finali di specialitĂ , la societĂ marchigiana ha confermato ancora una volta la sua indiscussa leadership nel panorama nazionale, portando in alto i colori della propria scuola grazie a due atlete eccezionali: Sofia Raffaeli, che conquista per la quarta volta consecutiva il titolo di campionessa italiana, e Anna Piergentili, giovanissima debuttante di Sarnano che ha lasciato il segno con prestazioni da veterana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica Fabriano trionfa agli Assoluti 2025: Raffaeli e Piergentili protagoniste

