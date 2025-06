Gigi Hadid la passione per le ballerine | così abbina quelle in rete

Gigi Hadid, icona di stile e passione per le ballerine in rete, ha conquistato l’attenzione a New York con un look casual ma sofisticato. La modella ha scelto un outfit rilassato, completato da eleganti ballerine mesh di Alaïa e dettagli di lusso come la borsa L19 di Loro Piana. Le sue scarpe leggere e trasparenti sono l’accessorio perfetto per un tocco di raffinatezza senza rinunciare al comfort, rendendo ogni passo un vero e proprio statement di stile.

Avvistata a New York insieme al compagno Bradley Cooper e alla coppia formata da Brad Pitt e Ines de Ramon, Gigi Hadid ha catturato l’attenzione con un paio di ballerine a rete. La modella ha scelto un outfit rilassato composto da giacca in denim firmata Levi’s, pantaloni morbidi in raso e T-shirt. La mise è stata completata da ballerine in mesh di Alaïa e borsa modello L19 di Loro Piana. Leggere e trasparenti, queste scarpe sono l’accessorio più originale dell’estate 2025. GUARDA LE FOTO Le ballerine a punta con cinturino da avere ora. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Gigi Hadid, la passione per le ballerine: così abbina quelle in rete

In questa notizia si parla di: ballerine - gigi - hadid - rete

Gigi Hadid, la passione per le ballerine: così abbina quelle in rete; Le ballerine a mandorla in stile Geek chic (vedi Gigi Hadid) sono la novità moda della primavera 2025; Queste ballerine di Rihanna sono l'accessorio sogno della stagione.

Gigi Hadid, la passione per le ballerine: così abbina quelle in rete - Avvistata a New York insieme al compagno Bradley Cooper, Gigi Hadid ha catturato l'attenzione con un paio di ballerine a rete. Si legge su amica.it

Nere, laccetto e micro fiocco: le ballerine di tendenza dell’estate 2025 - Avvistata per le strade di New York, Gigi Hadid ha indossato un paio di ballerine con fiocco confermando che il trend ballet shoes. amica.it scrive