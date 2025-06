Gigi Campanile in ospedale il messaggio della compagna Dolcenera | Riuscirai a superare anche questo

Gigi Campanile si trova in ospedale, ma il suo spirito indomito e il supporto della compagna Dolcenera sono una testimonianza di speranza e resilienza. Con parole piene di fiducia, lei scrive: "Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, riuscirei a superare anche questo". In un momento di incertezza, la loro forza ci ricorda che anche nelle difficoltà più grandi, il coraggio e l'amore possono fare la differenza. Continua a leggere.

Gigi Campanile ricoverato. A darne notizia la compagna Dolcenera, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti, scrivendo: "Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, riuscirei a superare anche questo". Non è noto al momento il motivo per cui si trova in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it