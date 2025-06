Giffoni apertura con l’anteprima di Unicorni di Michela Andreozzi

Il Giffoni Film Festival si prepara a stupire, con un’anteprima esclusiva che fa già parlare di sé: il nuovo film di Michela Andreozzi, “Unicorni”. Appuntamento dal 17 al 26 luglio per scoprire in anteprima questa commedia brillante in uscita il 18 luglio. Dopo aver affrontato temi sociali con il suo stile ironico, Andreozzi torna a catturare l’attenzione del pubblico con una narrazione coinvolgente e piena di sorprese. La curiosità è d’obbligo!

Roma, 16 giu. (askanews) – Ad aprire la 55esima edizione del Giffoni Film Festival (17-26 luglio) sarà l’anteprima nazionale di “Unicorni”, il nuovo film di Michela Andreozzi, in uscita il 18 luglio con Vision Distribution. Dopo aver affrontato il tema delle relazioni nel mondo contemporaneo con il suo personale piglio ironico in “Nove lune e mezza”, “Brave ragazze” e “Genitori Vs Influencer”, Michela Andreozzi torna al cinema per occuparsi di famiglia. “Unicorni” è un dramedy che racconta le difficoltà dell’essere genitori ai giorni nostri, ed è interpretato da Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e, per la prima volta sullo schermo, il piccolo Daniele Scardini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: michela - giffoni - anteprima - unicorni

Giffoni Film Festival: Unicorni di Michela Andreozzi apre l'edizione 2025 - Il Giffoni Film Festival si prepara a festeggiare la sua 55esima edizione, dal 17 al 26 luglio 2025. Ad aprire l'evento sarà "Unicorni", il nuovo film di Michela Andreozzi, insieme a ospiti di eccezione come Bebe Vio, Nek e la famiglia di Giulio Regeni.

Un figlio che sa chi è. Due genitori che non sanno da dove cominciare. #Unicorni è una storia di famiglia, ascolto e libertà. In anteprima al #Giffoni55 e dal 18 luglio al cinema. Diretto da Michela Andreozzi, con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e, per la prim Vai su Facebook

Giffoni, apertura con l’anteprima di “Unicorni” di Michela Andreozzi; Giffoni Film Festival 2025, apre Unicorni di Michela Andreozzi; Giffoni Film Festival: Unicorni di Michela Andreozzi apre l'edizione 2025.

Giffoni, apertura con l'anteprima di "Unicorni" di Michela Andreozzi - 26 luglio) sarà l'anteprima nazionale di 'Unicorni', il ... spettacoli.tiscali.it scrive

Unicorni: il trailer del film di Michela Andreozzi - Ad alzare il sipario sulla 55° edizione del Giffoni Film Festival sarà l’anteprima nazionale di Unicorni, il nuovo film di Michela Andreozzi, ... Come scrive cinefilos.it