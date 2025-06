Gianluca Basile ricorda il secondo scudetto Fortitudo | vent' anni di emozioni

Vent’anni dopo, il ricordo di quel trionfo resta vivo nel cuore di Gianluca Basile, protagonista indiscusso di quella memorabile vittoria della Fortitudo. Quel capitano trentenne, ora cinquantenne, si rivela sempre più brillante nelle interviste e nei progetti quotidiani, ma il richiamo di quei momenti indimenticabili rimane immutato. La storia di uno scudetto che ha scritto pagine di emozioni e passione, e che ancora oggi fa battere forte il suo cuore.

Sono passati vent'anni da quello scudetto. Il capitano di quella squadra, allora trentenne, era Gianluca Basile. Oggi, Baso, mezzo secolo di vita alle spalle – scopertosi brillante nelle interviste che cura per la Lba – fa di tutto nella vita. E, al pensiero di quello scudetto, non nasconde un po' di commozione. Basile, ci siamo. "In che senso?". Sono passati vent'anni dal secondo scudetto Fortitudo. "Lo so". Vent'anni dopo – e non è un romanzo di Alexandre Dumas – cosa le resta? "Lo stress. Dovevamo vincere a tutti i costi. Era un peso che sentivamo sulle spalle. Dopo che la Benetton aveva perso in semifinale, avevamo ottenuto il vantaggio del fattore campo.