Giallo Villa Pamphili | la falsa identità di Rexal Ford il vero nome e la Robin Hood della rete

Nel cuore di Villa Pamphili si nasconde un mistero avvolto da segreti e identità sfuggenti. Rexal Ford, alias Robin Hood della rete, in realtà è Francis Kaufmann, un uomo che per anni ha vissuto sotto false spoglie, muovendosi tra Malta, Russia e Grecia. A svelare la sua vera identità è stata una scoperta sorprendente, che apre nuovi scenari su un caso inquietante. Ma cosa c’è dietro questa maschera?

Il mistero dell’omicidio della neonata ritrovata morta a Villa Pamphili, a Roma, si infittisce. Francis Kaufmann, 46 anni, arrestato sull’isola di Skiathos in Grecia, è accusato dell’ omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Per anni ha viaggiato con un passaporto falso, muovendosi tra Malta, Russia, Italia e Grecia sotto l’alias Rexal Ford. Un documento del tutto valido, rilasciato nel 2019. A rivelare il suo vero nome è stata la collaborazione tra la Procura italiana e l’FBI. La donna senza nome e i sospetti su attività clandestine. Accanto alla neonata era stata ritrovata morta anche una donna, tuttora non identificata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giallo Villa Pamphili: la falsa identità di Rexal Ford, il vero nome e la Robin Hood della rete

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - rexal - ford

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Morte a Villa Pamphili: Sarebbe Francis Kaufmann non Rexal Ford il nome dell’uomo fermato in Grecia, secondo accertamenti della Procura di Roma e dell'Fbi. Ancora da stabilire l’identità della donna. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto?https://bit.ly Vai su X

+ Svelato il vero nome di Rexal Ford + Chi è davvero il misterioso uomo accusato degli omicidi di Villa Pamphili >> https://buff.ly/v4IGgp7 Vai su Facebook

Morte a Villa Pamphili: Rexal Ford e la donna misteriosa, indagini internazionali in corso; Villa Pamphili, il vero nome di Rexal Ford è Francis Kaufmann: scoperta dell'Fbi sul documento dell'americano; Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, Rexal Ford: le foto con la bimba e le tracce a Malta.

Villa Pamphili, il vero nome di Rexal Ford è Francis Kaufmann: il nuovo colpo di scena - Pressing di Teheran sugli Usa, attraverso i Paesi arabi, per spingere Tel Aviv a fermarsi. Secondo ilfattoquotidiano.it

Villa Pamphili Case, Rexal Ford's True Identity Revealed: Here's Who He Really Is - L’uomo arrestato in Grecia per i presunti omicidi avvenuti a Villa Pamphili non si chiamerebbe Rexal Ford: mistero sull’identità e le rivelazioni di un conoscente. Da notizie.it