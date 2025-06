Giacomo Bassi trionfa al Gp Csio di Sopot | successi azzurri in Europa

Giacomo Bassi illumina il palcoscenico europeo con un trionfo al GP CSIO di Sopot, confermando il talento azzurro nel salto ostacoli. Dopo aver brillato in squadra e conquistato il secondo posto nella Coppa delle Nazioni, il 34enne di Imola si impone ancora una volta, dimostrando tutta la sua classe e determinazione. Questa vittoria si aggiunge a un'altra medaglia di bronzo agli Europei "veterans", consolidando la scena europea degli azzurri e aprendo nuove prospettive di successo.

Continua la serie positiva degli azzurri. Ieri Giacomo Bassi (nella foto) (Cape Cod) ha dominato il Gp (h. 160 m) del Csio "quattro stelle" di Sopot, dopo il bel 2° posto di venerdì con la squadra (Cash du Pratel) nella Coppa delle Nazioni. Il 34enne cavaliere di Imola è stato il più veloce dei 6 binomi (11 in barrage di 41 partenti) capaci di chiudere con doppio zero. Centrata anche la medaglia di bronzo individuale nell’ Europeo "veterans" di San Giovanni in Marignano, grazie a Marco Nava (Heros Oh) dietro al vincitore, lo spagnolo Olaso (Caravaggio de Lison Z) e al francese Monteuuis (Celtic de Mescam) argento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net