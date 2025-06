Già denunciato e con numerosi precedenti viene bloccato in stato di ubriachezza mentre tenta la fuga | 33enne rimpatriato

Una sera movimentata ad Ancona, dove un 33enne con precedenti di polizia, già protagonista di un’aggressione sotto l’effetto dell’alcol, è stato nuovamente fermato in flagrante. Questa volta, l’uomo ha tentato la fuga e si trovava in stato di ebbrezza, costringendo le autorità a intervenire decise. La vicenda si è conclusa con il suo rimpatrio, segnando un altro capitolo nella sua intricata storia giudiziaria.

ANCONA – Si era già reso protagonista di una lite solo pochi giorni fa, al culmine della quale – sotto l’effetto dell’alcol assunto – aveva lanciato delle bottiglie verso un altro cittadino straniero. Venerdì sera gli agenti lo hanno fermato alla stazione di Ancona in evidente stato di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Già denunciato e con numerosi precedenti, viene bloccato in stato di ubriachezza mentre tenta la fuga: 33enne rimpatriato

In questa notizia si parla di: stato - denunciato - numerosi - precedenti

Teodora Kamenova uccisa dall’ex: Jose German Varela Luna era stato denunciato per maltrattamenti - Teodora Kamenova, tragicamente uccisa oggi a Civitavecchia nell'androne del suo palazzo, era già stata vittima di maltrattamenti da parte del suo ex compagno, Jose German Varela Luna, denunciato in passato per comportamenti violenti.

È stato fermato nei giorni scorsi nei pressi della stazione di Brescia un 46enne di origine tunisina, già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di precedenti penali. L'uomo, B.M. le iniziali, è stato controllato da un equipaggio della Squadra Mobile della P Vai su Facebook

Già denunciato e con numerosi precedenti, viene bloccato in stato di ubriachezza mentre tenta la fuga: 33enne rimpatriato; FURTI DI AUTOVETTURE PRESSO LO SCALO DI MALPENSA: FERMATO E DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO CITTADINO ITALIANO CON NUMEROSI PRECEDENTI; Oderzo, furti nelle scuole e ricettazione di bicicletta rubata: denunciato un pregiudicato.

Furti in istituti scolastici e bici rubata a un medico: denunciato. Chi è l’uomo con numerosi precedenti. - ODERZO (TREVISO) – Questa mattina, i Carabinieri della Tenenza di Oderzo hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia a piede libero di un uomo di 45 anni, residente nella zona tra Opitergi ... Si legge su nordest24.it

Denunciato due volte in 24 ore è ancora libero - Un 35enne ormai noto alle forze dell’ordine a causa dei numerosi precedenti penali, si è reso protagonista di alcuni ... Secondo ilgiorno.it