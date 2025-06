Gestione delle emergenze concluso il master a Montevago

Con grande soddisfazione, Montevago ha recentemente accolto la quarta edizione del master sulla 'Logistica della sicurezza e dell’emergenza', un evento di fondamentale importanza per professionisti e studenti. Tre intensi giorni di esercitazioni pratiche e incontri formativi hanno rafforzato le competenze nel settore, consolidando il ruolo di Montevago come centro di eccellenza nella gestione delle emergenze. È stato un momento di crescita e collaborazione che segna un passo importante per il futuro della sicurezza italiana.

"Siamo onorati di aver ospitato a Montevago tre giorni di esercitazioni e incontri nell'ambito della quarta edizione master sulla 'Logistica della sicurezza e dell'emergenza' promosso dal centro per la formazione logistica interforze del ministero della Difesa in collaborazione con l'università.

Palermo - si è tenuta una lezione lo scorso mercoledì 11 giugno, presso la sede del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia in via Abela, tenuta dal Direttore Generale Salvo Cocina in seno al Master di II livello in Logistica della Sicurezz Vai su Facebook

Gestione delle emergenze, concluso a Montevago master del Centro per la Formazione Logistica Interforze - "Siamo onorati di aver ospitato a Montevago tre giorni di esercitazioni e incontri nell'ambito della quarta edizione master sulla 'Logistica della sicurezza e dell'emergenza' promosso dal Centro per la Formazione Logistica Interforze del ministero della Difesa in collaborazione con l'università.