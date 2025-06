Gestione del campo sportivo gara deserta | Rischiamo un altro anno senza calcio

La gestione del campo sportivo 'Leggiero' di Casapulla rischia di compromettere un'altra stagione calcistica, con la gara per l’assegnazione che si è conclusa ancora una volta senza offerte. Un problema che mette a rischio il futuro dello sport locale e la passione di tanti appassionati. È urgente trovare una soluzione concreta per evitare che questa emergenza si protragga, privando la comunità di momenti di sport e aggregazione fondamentali.

"La gara per l’assegnazione della gestione del campo sportivo 'Leggiero' di Casapulla per l'ennesima volta é andata deserta. Adesso si rischia seriamente di perdere una nuova annata sportiva". Sono queste le parole dei consiglieri comunali del gruppo 'Per Casapulla' Anna Di Nardo, Mariacristina. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Gestione del campo sportivo, gara deserta: "Rischiamo un altro anno senza calcio"

