Gerry Scotti rivela perché ha lasciato Tu sì que vales dopo 14 anni

Dopo 14 anni di successi e emozioni condivise, Gerry Scotti ha deciso di lasciare Tu sì que vales, per dedicarsi a nuove sfide professionali. La sua scelta, motivata da desiderio di rinnovamento e crescita personale, segna un importante cambio nel volto storico del talent show di Canale 5. Ma quali sono i motivi di questa decisione e cosa riserva il futuro per il famoso conduttore? Scopriamolo insieme.

A partire dalla prossima edizione, Gerry Scotti non sarà più giudice di Tu sì que vales. Il conduttore, volto storico del programma di Canale 5 insieme ai colleghi Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi che come lui sono nel cast dagli esordi, ha preferito non proseguire quest'impegno. 🔗 Leggi su Today.it