Gerry Scotti premiato dal Moige per la Ruota della Fortuna | Tu si Que Vales? Volevo riposare un pò

Un premio speciale da parte del Moige consegnato nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati per celebrare il successo del ritorno de La Ruota della Fortuna. A riceverlo è Gerry Scotti, volto storico della televisione italiana, che con la consueta ironia e sincerità racconta l'emozione di riportare in onda uno dei format più amati dal pubblico. Noi eravamo presenti alla manifestazione ed abbiamo intervistato il noto conduttore Mediaset. Gerry Scotti, intervista al premio Moige. Gerry Scotti alla Camera dei Deputati, premiato dal Moige per La Ruota della Fortuna "Questo premio del Moige per La Ruota della Fortuna è l'ennesima dimostrazione che, quando c'è da fare un buon prodotto, Mediaset sa che può contare su di me.