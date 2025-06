Gerri | dal 17 giugno su Netflix!

Dal 17 giugno, Gerri conquista anche Netflix! Dopo aver riscosso grande successo su Rai 1 e aver ricevuto lodi dalla stampa, questa avvincente serie italiana arriva sulla piattaforma streaming più amata. Protagonista Giulio Beranek nei panni di un affascinante ispettore rom poco incline alle regole, affiancato da Valentina Romani come determinata viceispettrice Lea Coen, Gerri è un thriller ambientato tra le meraviglie della Puglia. Non perdere l’occasione di scoprire questa coinvolgente storia, ora disponibile per tutti gli appassionati di suspense e mistero.

Dopo un’ottima accoglienza da parte della stampa e il successo di pubblico ottenuto su Rai 1, Gerri arriva su Netflix domani, martedì 17 giugno. La serie ha come protagonista Giulio Beranek, nei panni di un affascinante ispettore di origine rom poco incline alle regole, affiancato da Valentina Romani nel ruolo della giovane e determinata viceispettrice Lea Coen. Gerri, girata interamente in Puglia, è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore editi da Edizioni EO, scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti e diretta da Giuseppe Bonito. La serie è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e PugliaPromozione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

