Germania e Danimarca sebbene l’Inghilterra deteneva

In un Europeo Under 21 ricco di emozioni, la Germania si distingue ancora una volta, con Woltemade protagonista assoluto. La sfida contro la Czechia ha visto il talento segnare una tripletta, consolidando il suo ruolo di stella emergente. Mentre l’Inghilterra deteneva un primato storico, le sorprese continuano a stupire gli appassionati di calcio europeo. Resta da scoprire come evolverà questa emozionante corsa verso le semifinali.

2025-06-15 23:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Nick Woltemade è stato di nuovo in bersaglio quando la Germania ha suonato oltre la Czechia 4-2 per assicurarsi il loro posto nei quarti di finale del campionato europeo Under 21. Woltemade, che ha segnato una tripletta nella partita della Matchday One della Germania sulla Slovenia, ha segnato 3-0 al suo fianco dopo gli sforzi del primo tempo di Nicolò Tresoldi e Paul Nebel. Eric Martel ha aggiunto un quarto per la Germania prima dell’ora. La Cechia si è radunata attraverso un obiettivo proprio di Bright Arrey-MBI e uno sciopero Karel Spá?il, ma non hanno potuto ridurre ulteriormente gli arretrati e non possono più qualificarsi dal gruppo B. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

