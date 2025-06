Germania | Bundesbank prevede mini-crescita economica nel 2025 afferma Nagel

In un contesto di sfide economiche globali, la Germania si prepara a un possibile spiraglio di speranza. Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, ha annunciato a Francoforte che nel 2025 potrebbe verificarsi una mini-crescita economica, con un leggero aumento della produzione complessiva. Un segnale positivo in un quadro ancora incerto, che apre nuovi orizzonti per il futuro del gigante tedesco. Ma cosa significa davvero questa prospettiva?

In Germania sarà possibile una mini-crescita nel 2025. È quello che ha affermato il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, a Francoforte. Un "leggero aumento della produzione economica complessiva" potrebbe essere possibile su base annua, ha affermato parlando al "Frankfurt Euro Finance Summit". Nelle stime di inizio giugno, la Bundesbank aveva previsto una stagnazione per quest'anno, ma i dati non tenevano conto dei risultati del primo trimestre, quando la crescita è stata doppia rispetto a quella calcolata inizialmente, assestandosi sullo 0,4%. "L'economia tedesca sta arrivando alla fine del lungo periodo di siccità ", ha detto Nagel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Germania: Bundesbank prevede mini-crescita economica nel 2025, afferma Nagel

