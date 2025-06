George Russell fa l' impossibile in Canada ma basterà per conquistare il Mondiale di Formula 1?

In un emozionante colpo di scena nel Gran Premio del Canada, George Russell ha sferrato un’impresa incredibile, dimostrando che nulla è impossibile in Formula 1. Durante le prove del venerdì, pochi avrebbero scommesso sulla sua vittoria, lasciando i favori a McLaren e Verstappen. Ma Russell ha saputo sorprendere tutti, lasciando il mondo della F1 senza parole e riaccendendo le speranze di conquistare il mondiale. È giusto dire che questa vittoria potrebbe cambiare le sorti dell’intera stagione.

È giusto dire che durante le sessioni di prove del venerdì nessuno si aspettava che George Russell potesse vincere il Gran Premio del Canada, anzi, nessuno aveva nemmeno messo il britannico tra i favoriti per la pole di sabato. Questo, ovviamente, non perché gli opinionisti e i tifosi pensassero che il pilota della Mercedes non fosse in grado di farlo, ma semplicemente perché era logico credere che la McLaren o Verstappen, i più forti finora, si sarebbero presi il bottino e che le frecce d'argento avrebbero sofferto per le temperature. Ma non è stato così. Il sabato, sbucando dal nulla, Russell ha strappato il primo posto in qualifica a Max Verstappen e Oscar Piastri, che il giorno dopo sarebbero partiti rispettivamente in seconda e terza posizione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it