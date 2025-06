Gentiana destinata a morire l' ex marito | Ci avvelenava con il cibo ho provato a ucciderla altre volte

Nel cuore pulsante di Tolentino, una storia di mistero e silenziosa lotta si svela: Gentiana, ignara del pericolo che la circonda, si trova al centro di un intricato intreccio di inganni e tentativi di omicidio. La sua vita, minacciata inaspettatamente più volte, nasconde segreti che potrebbero cambiare tutto. Ma quale sarà il suo destino? La verità sta per emergere, svelando un passato oscuro e inquietante…

TOLENTINO Gentiana non l?ha mai saputo ma nell?ultimo mese il suo assassino l?aveva raggiunta a Tolentino già altre due volte per ucciderla. In entrambi in casi un imprevisto.