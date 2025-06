genova un incontro casuale fa affiorare le violenze in famiglia pensionato condannato a undici anni

Un incontro fortuito a Genova ha riacceso un oscuro passato di violenze. Un pensionato condannato a 11 anni, coinvolto in crimini commessi nel 2016, è stato riconosciuto grazie alle testimonianze della ex compagna e della figlia minore, vittima di abusi rimossi nel tempo. La casualità di quell’incontro ha fatto emergere un doloroso ricordo che aveva cercato di sopire, rivelando ancora una volta quanto il passato possa riaffiorare quando meno ce lo aspettiamo.

