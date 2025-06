Genova riparte dalla casa con un nuovo accordo territoriale per i contratti di locazione

Genova si prepara a una svolta decisiva nel settore abitativo, con la firma del nuovo Accordo Territoriale per i contratti di locazione a canone concordato. Questo importante passo segna la fine di un percorso articolato, volto a rispondere alle sfide della crisi abitativa. La vera innovazione riguarda l’uso degli immobili: per la prima volta in Italia, l’accordo prevede un aumento di valore locativo per chi riconverte un appartamento da struttura extralberghiera a residenza.

Con la firma e il deposito del nuovo Accordo Territoriale per i contratti di locazione abitativa a canone concordato, si chiude un percorso faticoso e necessario per dare risposte concrete alla crisi abitativa di Genova. La svolta riguarda l’uso degli immobili. Per la prima volta in Italia, un Accordo Territoriale prevede un aumento di valore locativo per chi riconverte un appartamento precedentemente destinato a struttura extralberghiera verso l’uso abitativo ordinario. L’accordo è stato firmato da Confabitare Genova, rappresentata dal presidente GianMaria Bini, da Unsicasa Genova con Roberto Vinzoni, da Assocasa, nella persona del Commissario Provinciale Angelo Di Fede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Genova riparte dalla casa con un nuovo accordo territoriale per i contratti di locazione

In questa notizia si parla di: genova - accordo - territoriale - contratti

Genova riparte dalla casa con un nuovo accordo territoriale per i contratti di locazione; Affitti, dal 16 giugno cambiano le regole: addio all’elenco delle vie, arrivano le zone Omi; Genova, nuovo accordo di programma proprietari e inquilino: l’appello delle associazioni al Comune.

Casa, firmato l’accordo territoriale tra proprietari e inquilini. L’appello a Silvia Salis: “Aprire confronto subito” - Si è svolta questa mattina la conferenza stampa nel corso della quale dieci associazioni di categoria, cinque rappresentative della proprietà edilizia e cinque rappresentative degli inquilini, ... Da msn.com

Ape Confedilizia, aumentano i soci. Accordo territoriale 3 più 2 a Busalla. Presto anche per Genova - Nei giorni scorsi è stato anche firmato a Busalla il nuovo accordo territoriale per i contratti 3 più 2, con l’obiettivo di estenderlo a tutta la ... genova24.it scrive